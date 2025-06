France : Bradley Barcola touché au genou et incertain contre l’Allemagne

Ce jeudi, l’Équipe de France s’est inclinée au cours d’un match fou face à l’Espagne en demi-finale de Ligue des Nations (5-4). Une rencontre qui est rentrée dans l’histoire de la compétition et qui a permis de révéler Rayan Cherki aux yeux des supporters français. Brillant avec l’OL, le génie rhodanien a poursuivi sur sa lancée avec un but et une passe décisive pour sa première sélection. Et si la France n’est pas passée loin de la folle remontada contre la Roja, c’est aussi grâce à l’entrée impactante de Bradley Barcola.

Entré en jeu en même temps que son ancien coéquipier à l’OL, l’attaquant du PSG a été percutant. Pour autant, sa fraîcheur physique pourrait être absente contre l’Allemagne. En effet, comme son coéquipier Ousmane Dembélé, Barcola est incertain pour la rencontre pour la troisième place face à l’Allemagne ce dimanche (15h) d’après L’Équipe. Apparu en train de boiter à l’issue de la rencontre contre l’Espagne, le natif de Villeurbanne est touché au genou.