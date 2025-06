La grosse annonce de Cristiano Ronaldo pour son avenir !

L’avenir de Cristiano Ronaldo commençait à devenir un vrai feuilleton en vue de la Coupe du monde des Clubs, cet été. Le quintuple Ballon d’Or portugais avait jeté le doute sur son avenir en fin de saison dernière où il avait déclaré que «ce chapitre est terminé. L’histoire ? Toujours en cours d’écriture. Reconnaissant envers tous», après son dernier match disputé avec Al-Nassr. Et depuis, le buteur de 40 ans a inquiété toute l’Arabie saoudite, après une troisième place décevante du classement en Saudi Pro League.

À tel point que le directeur sportif d’Al-Nassr, Fernando Hierro avait annoncé des négociations pour une prolongation du buteur, auteur de 25 buts inscrits en 35 matches de Championnat. «Cristiano est sous contrat avec nous jusqu’au 30 juin, entame le dirigeant espagnol. D’ici là, nous négocions avec lui sur tous les plans et nous espérons trouver un accord pour qu’il continue l’aventure avec nous car beaucoup de clubs sont intéressés».

Cristiano Ronaldo dit non

Et comme nous l’avions révélé, Cristiano Ronaldo va finalement rester dans son club. Un accord a été trouvé avec ses dirigeants. Le contrat aurait même déjà été signé. La durée du bail n’a pas filtré, mais Cristiano Ronaldo devrait être lié à Al-Nassr jusqu’en 2027. Et ce samedi, à la veille de la finale de Ligue des Nations contre l’Espagne, CR7 a été questionné sur une possible participation à la première Coupe du monde des Clubs cet été, qui se déroulera sans son club d’Al-Nassr.

«Il y a eu beaucoup de contacts, je vois des choses qui ont du sens, d’autres qui n’en ont pas. Il faut penser à court, moyen et long terme et c’est une décision qui est pratiquement décidée de ma part, qui est de ne pas aller à la Coupe du Monde des Clubs, mais j’ai eu beaucoup d’invitations et de propositions», a-t-il lancé. Mais pour l’instant, Cristiano Ronaldo a l’occasion de remporter son troisième trophée en sélection nationale en s’imposant contre l’Espagne de Lamine Yamal.