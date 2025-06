Liverpool lorgne une star offensive du PSG, la Coupe du Monde des Clubs fait jaser

Liverpool prend ses positions dans le dossier Barcola

Côté mercato, le PSG voit le Bayern Munich foncer sur une autre piste. Comme on vous l’a relayé, Vincent Kompany a fait de Bradley Barcola sa priorité. Son profil est apprécié par le coach bavarois, sauf que le PSG n’est pas enclin à se séparer de son jeune talent. Selon The Sun, Liverpool est aussi rentré dans la danse pour le Français. La perspective d’avoir un trio Wirtz-Salah-Barcola ferait rêver les fans. Liverpool veut tester le PSG sur ce dossier. Les Reds sont à l’écoute d’offre pour Darwin Nunez, Diogo Jota et Luis Diaz afin de dégager des liquidités. On rappelle que Barcola est évalué à pas moins de 100 M€. De son côté, Sport explique que le Bayern Munich a coché le nom de Nico Williams en plan B. Le Bayern Munich semble avoir le champ libre sur ce dossier puisque le Barça n’est plus intéressé par les services de l’Espagnol. Du moins, les priorités à ce poste se nomment Luis Diaz ou encore Marcus Rashford.

Un climat tendu plane au-dessus de la Coupe du Monde des Clubs

Le PSG jouera son premier match de la Coupe du Monde des Clubs face à l’Atlético de Madrid ce dimanche dans un climat de tensions. La ville de Los Angeles vit au rythme des urgences, comme l’écrit L’Equipe. Les protestataires, parfois violents dénoncent la politique migratoire de Donald Trump et font face aux forces de l’ordre en tenue anti-émeute. Comme le signale Marca sur sa Une, l’Atlético est hébergé en pleine zone de couvre-feu. Une atmosphère étrange, mais au moins, les joueurs ne seront pas distraits par ce qu’offre la ville de LA. A Los Angeles, le PSG au cœur d’une ville fracturée, écrit Le Parisien. Entre la difficulté à vendre ses billets pour la compétition et le manque d’engouement, cette nouvelle Coupe du Monde des Clubs qui démarrera samedi avec un match entre Al Alhy et l’Inter Miami inquiète.

Le FC Barcelone se montre actif sur le mercato

Filons en Espagne, pour parler du mercato des Blaugranas comme le placarde Mundo Deportivo dans son édition du jour. La première recrue estivale est proche, il devrait s’agir de Joan Garcia, le portier de l’Espanyol Barcelone qui va signer pour six ans en Catalogne. Un dossier jugé prioritaire par la direction catalane, au même titre que Luis Diaz. Mais vous le savez, l’arrivée du Colombien est complexe en raison du prix demandé par Liverpool. Résultat, le Barça étudierait la piste menant à l’expérimenté Ivan Perisic qui évolue au PSV. Selon nos infos, le vice-champion du monde croate a déjà parlé à Flick et serait séduit par l’opportunité de rejoindre les Blaugranas. Perisic est motivé par l’idée de continuer à évoluer au plus haut niveau pour se préparer à la Coupe du Monde 2026, et son salaire modéré facilite un éventuel accord. Cependant, aucune offre officielle n’a été formulée pour le moment. L’autre priorité du Barça est de renforcer ses couloirs comme l’explique Sport. Pour gonfler son enveloppe, le Barça est à l’écoute des offres pour Gerard Martín, qui pourrait rapporter près de 20 M€ s’il décide de partir cet été. Caio Henrique de l’AS Monaco et Grimaldo du Bayer Leverkusen sont les pistes les plus populaires auprès de la direction sportive catalane.