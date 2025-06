FC Nantes : Matthis Abline répond cash à l’intérêt de l’OM !

Les propos de Waldemar Kita ce matin dans L’Equipe ont fait du bruit. «Si à Marseille ils pensent prendre (Matthis) Abline pour rien du tout, ils se trompent. Qu’ils arrêtent à chaque fois de faire pression sur les joueurs. Ils l’ont fait avec (Valentin) Rongier et (Quentin) Merlin. Abline n’ira pas à l’OM, sauf s’ils paient une fortune, 50 M€. Ils n’ont pas tant d’argent que ça. Mais j’aimerais qu’il reste. J’avais poussé pour le prendre car je voyais un gros potentiel.»

En d’autres termes, le président du FC Nantes a affiché sa fermeté à l’égard de Matthis Abline. Le jeune attaquant de 22 ans restera au club, malgré l’intérêt de l’OM que nous avons révélé en exclusivité le 4 juin dernier, sauf si une offre exceptionnelle se présente. Actuellement à l’Euro Espoirs avec l’équipe de France, l’ancien Rennais sort de sa meilleure saison statistique avec 11 buts et 2 passes décisives en 36 matchs toutes compétitions confondues. À son tour de sortir du silence.

Abline : «énormément de trucs me tentent»

Il s’est laissé aller à quelques confidences sur son avenir au journal L’Equipe, présent en Slovaquie pour la compétition U21. «Franchement, je n’ai pas encore trop réfléchi à ça (l’intérêt de l’OM, ndlr). Ma saison n’est pas terminée, la saison prochaine n’a pas démarré. Pour l’instant, je suis ici avec les Espoirs et j’y suis très bien. Pour ma situation personnelle, on verra plus tard…» évacue-t-il avant de revenir sur les propos de son président qui le font sourire.

«Ouais, j’ai vu ça… Je ne sais pas trop comment réagir. Il a son avis, et voilà», plaisante l’attaquant titulaire lors du nul 0-0 des Bleuets contre le Portugal. Reste qu’il a également son avis sur sa situation et reconnaît qu’un club comme l’OM ne le laisse pas indifférent. «Énormément de trucs me tentent. Aujourd’hui, je ne me projette pas. Je suis à l’Euro et c’est tout.» On y reviendra vite, une fois la compétition terminée et les grandes manoeuvres du mercato entamées.