Manchester City : Rodri encore loin de son état de forme

Coup dur pour Rodri et Manchester City. Alors qu’il a manqué la majorité de la saison dernière en raison d’une rupture du ligament croisé, le milieu de 29 ans va également débuter l’exercice 2025-2026 moins frais que le reste de son équipe. En effet, l’entraîneur catalan Pep Guardiola a confirmé que les Skyblues ne pourront pas compter sur un Rodri en pleine forme avant la trêve internationale de septembre. Entré en jeu lors de la défaite de son équipe face à Al-Hilal en huitièmes de finale de la Coupe du Monde des Clubs, l’international espagnol (57 sélections, 4 buts) avait contracté un problème à l’aine.

«Rodri va mieux, mais il a subi une grave blessure lors du dernier match contre Al Hilal. Il s’est mieux entraîné ces derniers jours et j’espère qu’il sera vraiment en forme après la trêve internationale», a indiqué Guardiola en conférence de presse récemment. Selon le Manchester Evening News, Rodri s’entraîne principalement de façon individuelle depuis la reprise à l’Etihad Campus, avec seulement quelques participations aux dernières séances collectives. Il est donc trop juste pour faire le déplacement à Palerme ce samedi à 20 h, à l’occasion du dernier match de préparation des Cityzens, et pour disputer 90 minutes lors de la première journée de Premier League contre Wolverhampton, le 16 août.