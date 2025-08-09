Newcastle tout proche de s’offrir Malick Thiaw
Newcastle accélère sur le dossier Malick Thiaw. D’après les dernières informations du journaliste Fabrizio Romano, les Magpies ont formulé une nouvelle offre proche des 40 millions d’euros, bonus compris, qui a convaincu l’AC Milan d’entrer dans la dernière ligne droite des négociations. Le joueur, déjà séduit par le projet sportif et par l’idée de découvrir la Premier League, a donné son feu vert pour rejoindre l’Angleterre.
Le défenseur central allemand de 24 ans, arrivé à Milan en 2022 en provenance de Schalke 04, ne figurait même pas dans le onze titulaire de l’AC Milan face à Leeds United en amical ce samedi à 16h, preuve qu’il se rapproche d’un départ imminent. Le coach italien Massimiliano Allegri comptait sur lui, mais son transfert semble désormais quasiment acté à Milan. Son profil athlétique, sa capacité à défendre en un contre un et sa polyvalence séduisent particulièrement Newcastle, qui cherche à se renforcer en défense centrale pour viser plus haut la saison prochaine. Si tout se déroule comme prévu, l’officialisation pourrait intervenir dans les prochains jours, ajoutant un nouveau renfort de poids à l’effectif des Magpies.
En savoir plus sur
Nos dernières vidéos
Les plus lus
Explorer