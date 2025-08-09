Darwin Núñez quitte Liverpool et signe à Al Hilal

Al Hilal a officialisé l’arrivée de Darwin Núñez en provenance de Liverpool, concluant un contrat de trois ans avec l’attaquant uruguayen. Cette signature marque un nouveau coup d’éclat du club saoudien sur le marché des transferts, après plusieurs arrivées de renom ces dernières saisons. L’ancien joueur du Benfica, qui a rejoint les Reds en 2022, quitte ainsi la Premier League pour s’engager dans le championnat saoudien, attiré par un nouveau projet sportif et des ambitions élevées : «Le Liverpool FC peut confirmer que Darwin Nunez a effectué un transfert permanent vers Al-Hilal, sous réserve d’une autorisation internationale. La période de trois ans de l’Uruguayen avec les Reds prend fin après qu’il a finalisé son passage en Saudi Pro League aujourd’hui».

La suite après cette publicité

Liverpool a accepté une offre de 53 millions d’euros, assortie de bonus, pour laisser partir son numéro 9. Après deux saisons à Anfield, où il a inscrit des buts décisifs mais connu aussi des passages irréguliers, Darwin Núñez laisse derrière lui un bilan contrasté mais marquant, tant par son intensité que par son style explosif. Son départ offre aux Reds une marge financière pour préparer la prochaine phase de leur effectif, alors que le club vise à rester compétitif sur la scène européenne.

Renfort de poids pour Simone Inzaghi

Du côté d’Al Hilal, cette arrivée s’inscrit dans la volonté de bâtir une attaque redoutable sous la direction de Simone Inzaghi, récemment nommé à la tête de l’équipe. L’Uruguayen apportera sa vitesse, sa puissance physique et sa capacité à peser sur les défenses adverses, des qualités qui devraient parfaitement s’intégrer dans le système offensif du coach italien. Avec ce transfert, le club saoudien envoie un signal fort à ses rivaux : il compte bien régner sur le championnat et viser les sommets continentaux, notamment la Ligue des Champions .

La suite après cette publicité

Arrivé à l’été 2022 en provenance de Benfica, Darwin Núñez a porté le maillot de Liverpool à 143 reprises pour un total de 40 buts. L’attaquant uruguayen a rapidement marqué les esprits en inscrivant un but dès ses débuts officiels, offrant aux Reds le FA Community Shield face à Manchester City. Durant ses deux saisons à Anfield, il a contribué aux succès de l’équipe en remportant la Premier League et la Carabao Cup, tout en se forgeant la réputation d’un joueur explosif, malgré quelques passages compliqués.