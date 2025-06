FC Nantes : Waldemar Kita allume l’OM pour Matthis Abline !

Le FC Nantes entame sa mue. Antoine Kombouaré parti, le club est sur le point de s’accorder avec Dunkerque pour obtenir la venue de Luis Castro comme entraîneur. Fort d’une belle saison en Ligue 2 et d’un parcours en Coupe de France, simplement éliminé en demi-finale par le PSG, le Portugais a vu sa cote grimper. «On est bien partis pour signer, reconnaît Waldemar Kita ce matin. J’en suis très heureux. Ç'a duré parce que Dunkerque voulait un certain prix. Je le comprends bien, c’est un club qui a aussi besoin d’argent, comme tout le monde. Se séparer d’un entraîneur, ce n’est pas toujours très évident.»

Le futur coach aura pour mission de mener à bien le projet canari. Celui de faire jouer les jeunes du club qui brillent en Youth League (demi-finale) et en championnat (finale U19). Le contexte économique est difficile avec la crise des droits TV. Il faut réduire les coûts et ça passe par une baisse de la masse salariale, et la promotion des jeunes éléments. Le mercato et la vente des meilleurs actifs est aussi une solution mais là-dessus, le président Kita se montre beaucoup moins chaud. L’évocation du cas Matthis Abline est notamment un point très sensible sur lequel il se veut intransigeant. L’attaquant n’est pas à vendre.

«Si à Marseille ils pensent prendre Abline, ils se trompent»

Tous les regards se tournent alors vers Marseille, très intéressé par les services du joueur, comme nous vous le révélions. «Tout dépendra de comment ça va se présenter. Si à Marseille ils pensent prendre (Matthis) Abline pour rien du tout, ils se trompent. Qu’ils arrêtent à chaque fois de faire pression sur les joueurs. Ils l’ont fait avec (Valentin) Rongier et (Quentin) Merlin. Abline n’ira pas à l’OM, sauf s’ils paient une fortune, 50 M€. Ils n’ont pas tant d’argent que ça. Mais j’aimerais qu’il reste. J’avais poussé pour le prendre car je voyais un gros potentiel» réagit le président nantais dans les colonnes de L’Equipe.

La direction marseillaise est prévenue, Abline, qui jouait avec les Espoirs ce mercredi soir face au Portugal à l’Euro Espoirs, restera à Nantes sauf en cas d’offre XXL, ce que ne promet pas de faire le club phocéen. Du haut de ses 11 buts et 2 passes décisives en 36 matchs toutes compétitions confondues cette saison, l’avant-centre de 22 ans a plutôt bien justifié les 10 M€ investis sur lui il y a un an (en provenance du Stade Rennais). Cependant, pas question de vendre son meilleur buteur non plus pour Kita, qui souhaite avoir une équipe compétitive pour l’exercice à venir et ne plus jouer le maintien. Si l’OM veut absolument Abline, il sait ce qu’il lui reste à faire mais cela risque de coûter cher.