La superbe vidéo de Timothy Weah pour son arrivée à l’OM

Timothy Weah lors de son arrivée à Marseille @Maxppp

Timothy Weah ne s’attendait pas à recevoir un accueil aussi chaleureux des supporters marseillais à son arrivée. L’international américain a même confié qu’il ne s’estimait pas légitime : «tout ça, je ne le mérite pas. Mais ça me donne envie de tout donner pour ce club, de mouiller le maillot. Et ça me tient à cœur. Maintenant, je suis marseillais», avait-il confié ces derniers jours.

Visiblement touché, il était apparu souriant, l’écharpe bleue et blanche autour du cou, et incrédule. Sur ses réseaux sociaux, l’ancien joueur du PSG, de Lille ou encore de la Juventus, a d’ailleurs partagé une vidéo vibrante pour exprimer son attachement nouveau pour Marseille. «Ma nouvelle maison, pour toujours dans mon coeur», a-t-il écrit. Elle devrait faire battre le cœur de nombreux supporters de l’Olympique de Marseille.

