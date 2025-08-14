EdF : Didier Deschamps annoncera sa prochaine liste le 27 août

On avait quitté l’équipe de France début juin dernier après une victoire sur l’Allemagne (2-0) pour le match de la 3e place de Ligue des Nations. On la retouve presque trois mois plus tard pour lancer sa campagne de qualifications à la Coupe du Monde 2026 avec deux matchs contre l’Ukraine en Pologne (en raison de la guerre sur le sol ukrainien) et face à l’Islande.

La première rencontre aura lieu à Varsovie le 5 septembre puis la seconde au Parc des Princes, 4 jours plus tard, le 9 septembre. Avant cela, Didier Deschamps annoncera sa liste le 27 août prochain à 14h depuis le siège de la Fédération Française de Football. Le groupe D compte 4 adversaires avec l’Azerbaïdjan que les Bleus affronteront en octobre lors de la trêve internationale suivante.