PSG : Achraf Hakimi veut encore gagner la Ligue des Champions

On dit que l’appétit vient en mangeant. Pour le PSG, le défi sera de garder le même appétit que la saison dernière, aussi bien en Ligue 1 qu’en Ligue des Champions. La formation de Luis Enrique a tout gagné (excepté le Mondial des Clubs) et va donc devoir se remettre au travail rapidement pour défendre ses titres. Au micro de Canal+, Achraf Hakimi a expliqué que l’objectif était de remporter une nouvelle fois la C1 cette saison.

«Je ne pense pas qu’on soit favori en tant que tenant du titre. On est forts, mais je sais qu’il y a de nombreuses équipes qui ont recruté de grands joueurs. Mais nous, on va rester concentré, suivre notre chemin, et on veut faire le back-to-back. Si il y a des concurrents ? Madrid, Barcelone, Liverpool qui a beaucoup recruté, Manchester City. Mais nous, on est prêt pour ça. Le Real Madrid ? La dernière fois qu’on les a affrontés, on était mieux préparé, mieux collectivement, mieux physiquement. Et on l’a montré sur le terrain. Kylian était un peu déçu, on en a pas beaucoup parlé juste des petites blagues en vacances.»