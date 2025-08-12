Menu Rechercher
PSG : le point médical avant Tottenham

PSG Coupe du Monde des Clubs @Maxppp
Le Paris Saint-Germain débute sa saison avec la possibilité de remporter un trophée important. Mercredi soir, il va affronter Tottenham en Supercoupe d’Europe. Avant ce choc, le club de la capitale a dévoilé le groupe de 20 joueurs convoqués par Luis Enrique, à Udine. On y retrouve ainsi la recrue Lucas Chevalier. En revanche, Illia Zabarnyi, lui, n’est pas convoqué. Tout comme Gianluigi Donnarumma, Presnel Kimpembe et Arnau Tenas, écartés.

Suspendu, João Neves est aussi absent. Un autre nom manquait aussi à l’appel, celui de Senny Mayulu. Dans son communiqué médical, le club parisien a expliqué qu’il était forfait pour ce choc contre les Spurs. «Touché à l’adducteur de la cuisse droite, Senny Mayulu reste en soins», est-il indiqué. Il s’agit du seul joueur forfait côté parisien.

