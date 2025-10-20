Le coach du Bayer Leverkusen y croit face au PSG

Vingt-cinquième du classement de la Ligue des Champions, le Bayer Leverkusen reçoit le Paris Saint-Germain (3e) demain soir à la BayArena. Une rencontre importante pour les Allemands qui n’ont toujours pas remporté de match en C1 cette saison. Le défi s’annonce compliqué face aux champions d’Europe en titre qui récupèrent Ousmane Dembélé et Marquinhos. Mais l’entraîneur du club allemand, Kasper Hjulmand, y croit.

« Le PSG est peut-être la meilleure équipe au monde. Elle a remporté cinq titres cette année. Nous avons beaucoup de respect pour elle et la tâche s’annonce difficile. Mais nous sommes également impatients, car les matchs de Ligue des champions sont toujours agréables. Nous jouons à domicile et voulons absolument montrer nos qualités. Nous donnerons tout pour gagner. (…) Le PSG est une équipe de très haut niveau à tous les postes et dans toutes les phases du jeu. Ils ont une bonne construction depuis l’arrière, jouent directement et rapidement, sont bons dans les duels et très agressifs dans le pressing. C’est l’une de leurs armes, mais cela comporte aussi des risques et des opportunités pour nous à l’arrière. Nous avons confiance en notre jeu et je pense que nous aurons nos chances », a-t-il déclaré en conférence de presse.

