PSG : les mots forts d’Ousmane Dembélé

Demain soir, le PSG va disputer son premier match officiel de la saison 2025-26. Les champions d’Europe seront opposés à Tottenham, vainqueur de la Ligue Europa. Avant ce choc, Ousmane Dembélé s’est confié au site de l’UEFA. Il est revenu sur la finale de la C1. «Il y avait des hélicoptères au-dessus de l’hôtel qui nous attendaient. Je me souviens de ces moments, nous étions tous dans l’ambiance. Avant ce match, nous étions vraiment confiants, nous avions un plan de jeu et nous sentions que c’était notre année. Avant le coup d’envoi, nous étions tous extrêmement concentrés, mais aussi heureux de participer à cette finale, devant nos supporters qui avaient fait le déplacement. C’était tout simplement incroyable (…) On a pris l’Inter par la peau du cou dès le début. On ne voulait rien leur céder et on a marqué très vite grâce à une belle action, une passe magnifique de Vitinha pour Désiré. On pensait tous que Désiré allait tirer, mais il a vu qu’Achraf était mieux placé que lui, alors il a fait une passe et, d’un coup, on menait 1-0. Et après, on n’a plus lâché.» Il a évoqué ensuite sa sensation en soulevant la coupe aux grandes oreilles : «c’est lourd, mais c’est magnifique. C’est le plus beau trophée que j’aie jamais vu. C’était un rêve : gagner la Ligue des champions avec le Paris Saint-Germain, la toute première, c’est encore plus incroyable. Ça passe tellement vite, mais sur le moment, c’est incroyable de vivre ces moments avec ses coéquipiers. Et puis, c’est la fin de la saison ; on a tout donné, et gagner le plus grand trophée, c’est incroyable.»

La suite après cette publicité

Il a parlé également de sa métamorphose. «Je pense que c’est notre saison avant tout. Chaque joueur a progressé, que ce soit en Ligue des champions ou en Ligue 1 ; nous avons bien mieux joué. Personnellement, j’ai gagné beaucoup de confiance après avoir marqué un ou deux buts. Quand on enchaîne les buts tous les deux ou trois jours, on a beaucoup plus confiance. Mes coéquipiers m’ont beaucoup aidé et j’ai aussi réussi à bien me placer devant le but pour marquer.» Luis Enrique aussi. C’est un entraîneur qui aime le jeu et ce qu’il fait. J’ai un peu changé de poste [sous sa direction], mais c’est un poste que j’ai beaucoup occupé au début de ma carrière et quand j’étais jeune. Je m’adapte rapidement à différents postes sans problème. J’ai plus de liberté pour jouer à l’intérieur, ce que j’apprécie beaucoup, mais j’essaie simplement d’aider l’équipe du mieux que je peux. Comme il nous l’a dit depuis son arrivée au club, que ce soit un, deux ou 3-0, nous devons continuer à jouer de la même manière, attaquer ensemble, défendre ensemble, et lors de cette finale, nous l’avons vu. Nous l’avons fait du début à la fin. C’était incroyable. Enfin, il a conclu en évoquant ses ambitions avec le PSG pour la nouvelle année. «Comme la saison dernière. Nous savons que nous serons l’une des équipes à battre, mais nous avons les mêmes objectifs que la saison dernière : tout gagner.» Le message est passé.