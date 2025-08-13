Menu Rechercher
Nice avance sur Odsonne Edouard

Par Santi Aouna - Dahbia Hattabi
Odsonne Edouard en action en Premier League avec Crystal Palace @Maxppp

En quête d’un renfort offensif, l’OGC Nice regarde du côté de l’Italie et de l’Inter. La Gazzetta dello Sport a évoqué une piste menant à Mehdi Taremi. D’après nos informations, les Aiglons scrutent aussi le marché anglais.

En effet, Nice a avancé ces derniers jours ses pions auprès de Crystal Palace concernant Odsonne Edouard (27 ans). Le Français, qui a déjà refusé Girona cet été, veut rejoindre les Aiglons. Passé notamment par le PSG et le TFC, l’attaquant présente l’avantage de bien connaître le championnat de France.

