Officiel

Le groupe du PSG sans Gianluigi Donnarumma pour la Supercoupe d’Europe

Par Dahbia Hattabi
1 min.
Gianluigi Donnarumma, gardien du Paris Saint-Germain. @Maxppp
Demain soir, le Paris Saint-Germain va affronter Tottenham en Supercoupe d’Europe. Avant ce choc, le club de la capitale a dévoilé le groupe de 20 joueurs convoqués par Luis Enrique à Udine. La recrue Lucas Chevalier est du voyage. En revanche, Illia Zabarnyi, lui, n’est pas convoqué mais il va bien rejoindre le groupe.

Paris Saint-Germain
Le groupe parisien pour affronter Tottenham ! 📋🔴🔵

#SuperCup
Outre Senny Mayulu, Gianluigi Donnarumma est absent comme attendu. L’Italien a été écarté. Le PSG espère qu’il trouvera une porte de sortie assez rapidement pour éviter une cohabitation compliquée avec Chevalier. Arnau Tenas, également poussé vers la sortie, manque aussi à l’appel, tout comme Presnel Kimpembe. Suspendu, João Neves est aussi absent.

Pub. le - MAJ le
PSG
Gianluigi Donnarumma

Paris Saint-Germain
Gianluigi Donnarumma Gianluigi Donnarumma
