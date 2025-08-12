Le groupe du PSG sans Gianluigi Donnarumma pour la Supercoupe d’Europe

Demain soir, le Paris Saint-Germain va affronter Tottenham en Supercoupe d’Europe. Avant ce choc, le club de la capitale a dévoilé le groupe de 20 joueurs convoqués par Luis Enrique à Udine. La recrue Lucas Chevalier est du voyage. En revanche, Illia Zabarnyi, lui, n’est pas convoqué mais il va bien rejoindre le groupe.

Outre Senny Mayulu, Gianluigi Donnarumma est absent comme attendu. L’Italien a été écarté. Le PSG espère qu’il trouvera une porte de sortie assez rapidement pour éviter une cohabitation compliquée avec Chevalier. Arnau Tenas, également poussé vers la sortie, manque aussi à l’appel, tout comme Presnel Kimpembe. Suspendu, João Neves est aussi absent.