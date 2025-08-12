Menu Rechercher
Commenter
Ligue 1

Strasbourg : Diego Moreira courtisé en Serie A

Par André Martins
1 min.
Diego Moreira jubile @Maxppp

Signal fort de l’ambition du club de fournir à l’entraîneur Ivan Juric les derniers renforts nécessaires, l’Atalanta pourrait investir jusqu’à 70 millions d’euros avant la fin du mercato estival. D’après La Gazzetta dello Sport, les priorités sont claires : recruter un avant-centre capable de remplacer Mateo Retegui et un latéral gauche pour offrir une alternative à Davide Zappacosta au cours de la saison.

La suite après cette publicité

Parmi les cibles identifiées figure Diego Moreira, joueur du RC Strasbourg, la Dea ayant fait du Belge de 21 ans sa priorité pour le flanc gauche. Même si le club alsacien réclame 35 millions d’euros, les négociations pourraient aboutir autour de 30 millions plus des bonus, rapporte aussi le quotidien italien. La saison dernière, l’ancien joueur du Benfica a inscrit deux buts et délivré sept passes décisives en 32 matchs de Ligue 1 sous les couleurs du RCSA.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Ligue 1
Serie A
Atalanta
Strasbourg
Diego Moreira

En savoir plus sur

Ligue 1 Ligue 1 McDonald's
Serie A Serie A
Atalanta Logo Atalanta
Strasbourg Logo Strasbourg
Diego Moreira Diego Moreira
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier