Strasbourg : Diego Moreira courtisé en Serie A

Signal fort de l’ambition du club de fournir à l’entraîneur Ivan Juric les derniers renforts nécessaires, l’Atalanta pourrait investir jusqu’à 70 millions d’euros avant la fin du mercato estival. D’après La Gazzetta dello Sport, les priorités sont claires : recruter un avant-centre capable de remplacer Mateo Retegui et un latéral gauche pour offrir une alternative à Davide Zappacosta au cours de la saison.

Parmi les cibles identifiées figure Diego Moreira, joueur du RC Strasbourg, la Dea ayant fait du Belge de 21 ans sa priorité pour le flanc gauche. Même si le club alsacien réclame 35 millions d’euros, les négociations pourraient aboutir autour de 30 millions plus des bonus, rapporte aussi le quotidien italien. La saison dernière, l’ancien joueur du Benfica a inscrit deux buts et délivré sept passes décisives en 32 matchs de Ligue 1 sous les couleurs du RCSA.