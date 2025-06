Euro Espoirs : les Bleuets s’en sortent très bien et accrochent le Portugal

À chaque tournoi ses problématiques. Et elles auront été nombreuses pour Gérald Baticle, avant-même le début de l’Euro Espoirs. Privé de Rayan Cherki et Désiré Doué, appelés en A la semaine dernière, et de 9 autres joueurs, blessés (Bakwa, Ekitike), retenus par leur club (Akliouche, Bouaddi, Jacquet, Kalimuendo, Kroupi, Bouabré), ou absents pour raisons familiales (Millot), le sélectionneur tricolore a dû se faire des nœuds au cerveau pour composer une équipe qui tient la route avant cette première opposition, ce mercredi, conclue sur un score nul mais bien payé face au Portugal (0-0). Sur le papier, c’est pourtant un onze honnête que l’ancien entraîneur d’Angers alignait, avec deux joueurs de Premier League (Tel et Odobert), 6 joueurs de Ligue 1 (Restes, Merlin, Doukouré, Lepenant, Abline, Diouf), et 3 de Bundesliga (Sildilia, Matsima et Lukeba).

En face, Rui Jorge s’appuyait évidemment sur le prodige Quenda, laissé à la disposition des Espoirs pour cet Euro (contrairement à Rodrigo Mora, vainqueur de la Ligue des Nations dimanche avec les A). Dès le début de match, le futur joueur de Chelsea confirmait que sa place n’était pas vraiment ici. Chacune de ses prises de balle créait de l’incertitude face à un Quentin Merlin désorienté. La défense tricolore était d’ailleurs bien heureuse de rentrer à la pause sans but encaissé. Elle affichait trop de limites, et concédait surtout trop d’alertes. Matsima réalisait une intervention en pompier de service après un numéro de Quenda (12e), avant que Lukeba ne sauve à son tour le ballon sur sa ligne de but. Trop naïf, Matsima se faisait ensuite dévorer par Tomas sur un long ballon, mais le Portugais se heurtait à Restes dans son face-à-face (17e).

Les Bleuets auraient pu réaliser un braquage en fin de match

Merlin offrait aussi une énorme occasion aux Portugais suite à une relance catastrophique, mais les Portugais n’en profitaient toujours pas (20e). Il fallait attendre un exploit individuel d’Abline pour que les Français mettent un peu de piment dans cette rencontre. Le Nantais, pisté par l’OM, débordait son défenseur avant d’être fauché à l’entrée de la surface (29e) et d’obtenir un coup franc infructueux. Tel et Odobert tentaient d’apporter un peu de vie dans leurs couloirs, mais n’étaient pas toujours accompagnés. Défensivement, Matsima était toujours sur les rotules, et son intervention manquée devant Nazinho au retour des vestiaires exposait encore son équipe (50e). Côté portugais, les entrées de Nazinho et de l’ancien joueur de Manchester City, Carlos Forbs, mettaient sans cesse du doute dans la défense tricolore, comme les percées tranchantes de Quenda à chaque fois qu’il s’aventurait dans le camp français.

Heureusement, Restes n’était pas vraiment mis à contribution, ou il restait vigilant lorsqu’il le fallait, comme devant Bernardo (78e). En seconde période, la frappe cadrée de Tel en-dehors de la surface disait beaucoup de l’impuissance des Bleuets à se montrer dangereux, même s’ils étaient bien proches de réaliser un braquage en fin de match sur un numéro de Lepenant. L’ancien Caennais surprenait la défense portugaise d’un contrôle en roulette, mais sa frappe était habilement détournée par Soares (90+2e). De cette rencontre, on retiendra quand même de la production des Bleuets l’état d’esprit, qui leur permet ce soir de repartir avec un point bien payé face au Portugal. Mais il faudra montrer autre chose pour exister dans cette compétition, déjà face à la Géorgie, samedi, puis la Pologne, trois jours plus tard.