Euro Espoirs : l’Angleterre bute sur la Slovénie, l’Ukraine se relance

Les phases de groupe de l’Euro Espoirs 2025 se poursuivaient ce dimanche avec deux rencontres programmées à 18 heures. Après sa victoire contre la République tchèque lors de la première journée, l’Angleterre voulait enchainer contre la Slovénie. Accrochés à la pause, les hommes de Lee Carsley ne trouvaient pas non plus la faille au retour des vestiaires et concédait finalement un triste match nul (0-0).

Avec ce résultat, l’Angleterre conserve provisoirement son fauteuil de leader mais pourrait se faire dépasser par l’Allemagne, qui affronte les Tchèques à partir de 21h. Dans l’autre rencontre du soir, l’Ukraine, renversée par le Danemark pour ses débuts dans la compétition, a réalisé une belle opération face à la Finlande. Portés par des réalisations de Vanat (28e) et Braharu (49e), les Ukrainiens se replacent au deuxième rang du groupe D.