L’étonnant second club de cœur de Franck Ribéry

La Bayern Munich fait son entrée en lice en Coupe du Monde des Clubs ce samedi. Pour leur première rencontre, les Allemands défieront la modeste formation néo-zélandaise d’Auckland à 18h. À coup sûr, Franck Ribéry verra largement son cœur pencher en faveur de son ancienne écurie, mais pourrait avoir plus de mal à faire un choix dans quelques jours. Le 21 juillet, à l’occasion de la deuxième journée, les Bavarois affronteront Boca Juniors, une écurie visiblement adorée par le Français.

Dans un entretien accordé à la FIFA, Franck Ribéry a confié être un amoureux du club argentin, allant même jusqu’à en faire un prétendant au titre mondial : « je suis un grand fan de Boca Juniors, je les adore vraiment. J’espère qu’un jour, je pourrai voyager en Argentine car j’adore l’ambiance qu’il y a là-bas. Et puis je suis certain qu’ils pourraient gagner. Ils ont une superbe approche, une superbe mentalité, un superbe état d’esprit. Ce sera un vrai défi pour Boca Juniors, mais ce sera un défi aussi pour le Bayern ou pour n’importe quel autre club. » Cette affiche offrira quoiqu’il arrive un sacré duel d’avants-centres, avec Harry Kane d’un côté, et Edinson Cavani de l’autre.