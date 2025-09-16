Menu Rechercher
OM : le groupe avec deux gros absents face au Real Madrid

Pour son entrée en Ligue des champions ce mardi 16 septembre au Santiago Bernabéu (21h) contre le Real Madrid, l’Olympique de Marseille, dirigé par Roberto De Zerbi, se présente avec un effectif amoindri. En plus de Nayef Aguerd, victime d’un protocole commotion après un choc à la tête lors du dernier match contre Lorient, l’OM devra également se passer de Hamed Junior Traoré, blessé à la cuisse.

Olympique de Marseille
📋 𝐒𝐐𝐔𝐀𝐃 ⚔️

Voici les 2️⃣2️⃣ joueurs retenus par 𝗥𝗼𝗯𝗲𝗿𝘁𝗼 𝗗𝗲 𝗭𝗲𝗿𝗯𝗶 🇮🇹 pour affronter le Real Madrid ce soir 👊 #RMAOM
Voir sur X

Malgré ces deux absences de poids, Roberto De Zerbi a convoqué un groupe quasi complet comprenant les gardiens De Lange et Rulli, les défenseurs Van Neck, Balerdi, Egan-Riley, Medina, Murillo, Emerson, Pavard, Weah, les milieux Bakola, Angel Gomes, Hojbjerg, Kondogbia, Nadir, O’Riley, Vermeeren, ainsi que les attaquants Aubameyang, Gouiri, Greenwood, Paixao et Vaz.

