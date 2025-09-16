Menu Rechercher
Commenter 19

Le vainqueur du Ballon d’Or 2025 déjà connu… via l’IA !

Par Valentin Feuillette
1 min.
Ousmane Dembélé @Maxppp

Le cabinet français AVISIA, spécialisé en data et intelligence artificielle, a publié sa prédiction pour le Ballon d’Or 2025 via l’AVISIA Player Index. Selon leur modèle basé sur une Random Forest en classification binaire, Ousmane Dembélé arrive en tête avec 72 % de chances de remporter le trophée, suivi de Lamine Yamal (56 %) et Vitinha (40 %). Le modèle prend en compte les performances individuelles et collectives, la notoriété des joueurs ainsi que l’influence historique du système de vote.

La suite après cette publicité

L’évaluation repose sur plusieurs critères : victoires en championnats majeurs et compétitions internationales, statistiques individuelles spectaculaires, récompenses personnelles et présence médiatique. Le modèle intègre également un facteur d’« impact journalistique », analysant les affinités des journalistes votants avec certaines nationalités, clubs ou styles de jeu, offrant ainsi une prédiction complète et nuancée du podium du Ballon d’Or 2025.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (19)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

PSG
Ousmane Dembélé

En savoir plus sur

PSG Logo Paris Saint-Germain
Ousmane Dembélé Ousmane Dembélé
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier