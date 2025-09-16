Le vainqueur du Ballon d’Or 2025 déjà connu… via l’IA !

Le cabinet français AVISIA, spécialisé en data et intelligence artificielle, a publié sa prédiction pour le Ballon d’Or 2025 via l’AVISIA Player Index. Selon leur modèle basé sur une Random Forest en classification binaire, Ousmane Dembélé arrive en tête avec 72 % de chances de remporter le trophée, suivi de Lamine Yamal (56 %) et Vitinha (40 %). Le modèle prend en compte les performances individuelles et collectives, la notoriété des joueurs ainsi que l’influence historique du système de vote.

L’évaluation repose sur plusieurs critères : victoires en championnats majeurs et compétitions internationales, statistiques individuelles spectaculaires, récompenses personnelles et présence médiatique. Le modèle intègre également un facteur d’« impact journalistique », analysant les affinités des journalistes votants avec certaines nationalités, clubs ou styles de jeu, offrant ainsi une prédiction complète et nuancée du podium du Ballon d’Or 2025.