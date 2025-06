Les 3 conditions pour que Nico Williams signe au FC Barcelone

C’est peut-être le gros feuilleton de l’été de l’autre côté des Pyrénées. Alors que tout indiquait que le FC Barcelone avait abandonné la piste Nico Williams, qui avait été à deux doigts de se concrétiser l’été dernier, voilà que la presse espagnole évoque un énième retournement de situation autour de l’ailier basque de 22 ans. Le FC Barcelone serait effectivement bien intéressé par la possibilité de s’offrir le champion d’Europe 2024 et reconstituer ce duo si dévastateur avec Lamine Yamal.

Ces derniers jours, les contacts ont repris entre les différentes parties impliquées dans le transfert. La presse catalane elle est persuadée que le Barça est la priorité de Nico Williams, et ce dernier l’aurait encore fait savoir aux joueurs du club catalan lors du dernier rassemblement international de la sélection espagnole. Il serait même prêt à rejoindre le Barça en ayant un salaire bien inférieur à celui que pourraient lui proposer les autres clubs intéressés par ses services comme Arsenal ou le Bayern Munich.

Relation tendue

Seulement, pour que l’ailier puisse rejoindre le Barça, Mundo Deportivo précise qu’il faut d’abord que plusieurs conditions soient remplies. S’il ne devrait pas y avoir de problèmes pour convaincre le joueur, une condition essentielle déjà remplie, il faut tout simplement que le Barça décide de miser à lui à 100%. Pour l’instant, les Catalans hésitent encore avec Luis Diaz notamment, et il faudra donc évidemment que Deco mise sur l’Espagnol et non sur le Colombien.

De la pure logique donc, mais derrière viennent des éléments bien plus compliqués. Ces derniers mois, la relation entre l’Athletic et le Barça s’est considérablement tendue, notamment à cause de la fameuse affaire Negreira, et des problématiques liées à l’inscription de Dani Olmo. Le club basque a ainsi vivement critiqué le club catalan sur ces points, et les deux directions ne peuvent plus se voir. Certains diront qu’avec cette clause libératoire de 58 millions d’euros, l’Athletic n’aura aucun pouvoir dans le cas où le Barça pose cette somme sur la table. Mais les Barcelonais n’ont tout simplement pas la possibilité de payer ce montant cash, ce qui libèrerait automatiquement le joueur. Le club blaugrana espérait pouvoir négocier le paiement de cette clause en plusieurs échéances, mais dans les conditions actuelles, le Barça dira non.

58 millions auxquels il faudrait en plus ajouter 6 millions d’euros d’impôts. Il faudra donc se rabibocher avec les Basques, ou trouver le moyen de débourser 64 millions d’euros cash. Enfin, le Barça devra aussi réaliser au moins une grosse vente pour pouvoir recruter le joueur, que ce soit en payant sa clause libératoire cash, ou en négociant. Mais aussi pour pouvoir l’inscrire par la suite. Surtout que 25 millions d’euros ont déjà été déboursés pour le gardien Joan Garcia, dont le transfert sera bientôt officialisé. Et pour le moment, il n’y a aucune grosse vente qui se profile à l’horizon. Autant dire que Nico Williams est encore assez loin de Barcelone…