Mercato : 4 stars sont prêtes à tout pour signer au FC Barcelone

Le FC Barcelone a beau être en difficulté financière en ce moment, il n’en reste pas moins un club particulièrement attractif auprès des joueurs. Au delà du prestige de l’institution catalane et de ses équipes glorieuses sous Pep Guardiola ou Luis Enrique, qui ont fait rêver beaucoup de joueurs actuels lorsqu’ils étaient plus jeunes, l’équipe d’Hansi Flick a aussi réalisé une saison impressionnante. Le Barça est redevenu une équipe très offensive, dans laquelle les individualités cartonnent, et forcément, nombreux sont les joueurs qui aimeraient y évoluer…

La suite après cette publicité

Le club catalan devrait d’ailleurs enregistrer, dans les jours à venir, l’arrivée du portier Joan Garcia (Espanyol) dont la clause libératoire a été payée. 25 millions d’euros pour le gardien le plus convoité de la Liga ; et maintenant, le Barça va s’attaquer à son secteur offensif. De nombreux noms sont sortis ces dernières semaines, et selon la presse catalane, ils sont nombreux à rêver du Barça.

La suite après cette publicité

Prêts à tout pour signer

Mundo Deportivo dévoile ainsi que quatre des joueurs convoités par les Blaugranas sont même prêts à faire de gros sacrifices sur le plan salarial pour pouvoir évoluer sous la tunique blaugrana à la reprise de la Liga. On retrouve dans cette liste Nico Williams, l’ailier de l’Athletic, qui semble être redevenu la priorité pour renforcer le secteur offensif, avec des contacts entre les deux parties qui se sont intensifiés ces derniers jours. Proche de plusieurs joueurs du Barça grâce à la sélection, il aurait même déjà fait savoir à certains joueurs du Barça qu’il rêve d’y signer, préférant rejoindre le Barça qu’Arsenal ou le Bayern. Hansi Flick est très intéressé par l’ailier de l’Athletic.

Quant à Luis Diaz, autre gros objectif du Barça, il est supporter du club depuis petit et a déjà mis en stand-by les approches de Liverpool pour prolonger, tout comme il a recalé l’Arabie saoudite. Marcus Rashford est lui aussi prêt à tout pour signer en Catalogne, et il s’était déjà proposé en janvier dernier. Enfin, on retrouve Ivan Perisic, qui sera libre après son aventure au PSV, il est prêt à accepter des émoluments rachitiques pour retrouver Hansi Flick et rester compétitif en vue du prochain Mondial. Malheureusement, il n’y aura qu’un seul heureux parmi ces quatre joueurs puisque tout indique qu’il n’y aura qu’un renfort offensif…