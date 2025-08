Le FC Barcelone promet du lourd pour son mercato

Le mois d’août s’annonce "caliente" en Catalogne. Si on pouvait s’attendre à voir un Barça plutôt discret, le plus gros du boulot ayant déjà été réalisé en première partie de mercato avec les arrivées de Joan Garcia, Marcus Rashford et Roony Bardghji, le ton des propos de Joan Laporta résonne différemment. Alors que des départs sont encore attendus (Oriol Romeu, Héctor Fort, Iñaki Peña, voire Marc-André ter Stegen pourraient être concernés), le patron du club a laissé attendre que des arrivées pourraient l’être aussi.

En début de mercato, Hansi Flick et Deco travaillaient sur l’arrivée d’un latéral, a priori côté gauche. Le nom de l’international espagnol Alejandro Grimaldo (Bayer Leverkusen), formé au club, est alors souvent revenu dans la presse catalane. Des profils plus offensifs tels que Nico Jackson (Chelsea) ou Gabriel Jesus (Arsenal) ont aussi été cités par les presses anglaise et espagnole.

Des renforts pourraient encore arriver

Selon Sport, Laporta a récemment sollicité Deco et son entraîneur Hansi Flick pour avoir leur regard sur les possibles manques à compléter dans l’effectif. Ces dernières heures, le président du Barça a même pris la parole sur CNN pour évoquer le mercato, alors que son club est actuellement en pleine tournée asiatique (le Barça affrontera Daegu lundi, avant de jouer le Trophée Gamper face à Côme six jours plus tard à Barcelone). «En tant que club, on doit avoir plus de joueurs que d’habitude, et ça implique d’investir davantage et de mettre de notre personne pour avoir un effectif encore bien plus compétitif qu’il ne l’est actuellement», a exprimé Laporta, avant de poursuivre.

«Bien sûr, on a des joueurs très talentueux, mais ce sont aussi des êtres humains, et ils ont des limites. Ils ont besoin de temps pour se reposer et prendre du plaisir, et je pense que c’est un élément à prendre en compte.» En Espagne, cette déclaration fait énormément réagir, étant donné que Laporta s’était montré plutôt clair en répétant que l’effectif était déjà complet. Pour Sport, des renforts pourraient également être attendus à des postes "surprises", comme en défense centrale ou au milieu. Quant à Fermin Lopez, Andreas Christensen et Marc Casado, ils pourraient être des candidats au départ.