Barça : la pique de Raphinha à Nico Williams

Longtemps annoncé comme proche de renforcer les rangs du FC Barcelone, Nico Williams (23 ans) a finalement prolongé son contrat avec l’Athletic Bilbao. Depuis, les réactions à ce transfert avorté continuent d’affluer, notamment de la part des joueurs qui étaient pressentis pour devenir les nouveaux coéquipiers de l’international espagnol (28 sélections, 6 buts). Au micro de Catalunya Ràdio, dans l’émission "Tot Costa", le Brésilien Raphinha est également revenu sur ce qui fut l’un des feuilletons de l’été.

«Je l’ai vécu sereinement, de la meilleure manière possible. Les joueurs qui arrivent doivent tout donner pour l’équipe. Pour moi, le plus important, c’est que les gens aient envie d’être ici. Ceux qui ne veulent pas être là, mieux vaut qu’ils n’y soient pas. C’est une bonne chose d’avoir des joueurs talentueux qui veulent vraiment faire partie du club et porter ce maillot», a lâché l’attaquant barcelonais sans langue de bois.