Le Barça ouvre une enquête contre Marc-André ter Stegen

Le FC Barcelone a ouvert un dossier disciplinaire à l’encontre de Marc-André ter Stegen, selon la presse espagnole. Le gardien allemand aurait refusé de signer son rapport médical, un document habituellement validé par les joueurs blessés ou en phase de reprise.

Ce refus aurait poussé le club catalan à enclencher une procédure interne. Les raisons exactes de cette décision de Ter Stegen n’ont pas été dévoilées, mais cette situation témoigne de tensions potentielles entre le joueur et la direction médicale du Barça. Par ailleurs, le portier allemand a perdu sa place de titulaire à cause de sa blessure, Wojciech Szczęsny et Joan Garcia sont devant dans la hiérarchie des gardiens.