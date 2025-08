Le vestiaire du FC Barcelone vole au secours de Marc-André ter Stegen

Marc-André ter Stegen est déjà de retour à Barcelone. C’est la dernière nouvelle à son sujet. Il est rentré de Bordeaux où il a été opéré du dos par la professeure Amélie Léglise. Pendant que ses coéquipiers poursuivent leur préparation en Asie (ils ont d’ailleurs largement dominé le Séoul FC hier en amical, 7-3), le portier allemand entame sa convalescence. Il attend également des nouvelles de son club, qui tente d’allonger son délai de récupération dans le but de ne pas l’inscrire auprès de la Liga en cette première partie de saison. Cela permettrait de libérer de la masse salariale pour entrer dans les clous du fair-play financier.

Le divorce entre le gardien et la direction est largement entamé. Sa blessure intervient au pire des moments pour les deux parties. Le Barça ne peut pas s’en séparer sous la forme d’un prêt ou d’un transfert, et lui ne peut pas se relancer ailleurs. Il vise tout de même une place de titulaire avec la Mannschaft lors de la prochaine Coupe du Monde. Dans son communiqué, Ter Stegen annonçait une absence de trois mois, ce que les Blaugranas, devancés dans leur communication, n’ont pas du tout apprécié. L’Allemand penserait à ses intérêts personnels avant ceux de l’équipe et lui retirer le brassard de capitaine est envisagé.

Gavi : «Marc est une légende du club et nous devons le respecter»

C’est là que le vestiaire intervient. Jusque-là, personne n’avait vraiment pris la parole à ce sujet mais même à l’autre bout du monde, les joueurs du Barça ont toujours de l’estime pour celui qui garde le but du club depuis 2014. «Ce sont les joueurs qui voteront (pour l’attribution du brassard), sans aucun doute, mais dans tous les cas, Marc est le premier capitaine de l’équipe. Ce sont joueurs qui votent et qui décident de ce qu’ils se passent dans l’équipe», assure Gavi, par ailleurs porteur du brassard pour la première fois de sa carrière hier contre Séoul sur une partie du match. Il affiche sans détour son soutien à Ter Stegen.

«Marc est une légende du club et nous devons le respecter, c’est la vérité. À son retour de blessure, nous verrons, et l’entraîneur décidera, mais ce qui est sûr, c’est que c’est une légende du club et nous devons le respecter.» Même son de cloche du côté de Pau Cubarsi, parfois capitaine dans les équipes de jeunes. «On ne décide de rien. Pour l’instant, Marc fait partie de l’équipe. C’est notre capitaine, celui qui nous guide et notre principal supporter. Il est avec nous, on est très heureux, et on espère qu’il le restera» abonde le défenseur lors d’un point presse organisé en Corée. Les deux jeunes joueurs ont été rejoints par les plus expérimentés.

Torres : «je pense que Ter Stegen sera le capitaine»

C’est le cas de Frenkie de Jong, l’un des cinq capitaines officiels après Ter Stegen et Araujo mais devant Raphinha et Pedri. «Pour moi, Marc est le capitaine de l’équipe, comme la saison dernière. C’est un joueur de classe mondiale, et ce depuis de nombreuses années. Il a toujours tout donné pour le club, et je le soutiens, et d’après ce que je sais, l’équipe aussi.» «Je ne sais pas s’il y aura un vote, nous n’en avons pas parlé, mais en raison de son expérience et des années qu’il a passées ici, je pense que Ter Stegen sera le capitaine», affirme pour sa part Ferran Torres. Le vestiaire du Barça semble unanime. La direction va peut-être devoir éteindre un feu qu’elle a elle-même allumé.