Le FC Barcelone veut retirer le capitanat à Marc-André ter Stegen

Après plusieurs semaines d’hésitations, Marc-André ter Stegen a annoncé qu’il allait passer par la case opération et donc manquer plusieurs semaines de compétition, jusqu’à trois mois selon la presse espagnole. Une blessure qui n’arrange rien, alors qu’il est actuellement en conflit avec son club et n’entre plus dans les plans des blaugranas. Le communiqué du gardien allemand crispe en interne, alors que les Catalans prévoient une absence plus longue.

Comme le révèle Sport, la direction catalane n’a pas apprécié. Ils considèrent qu’il ne pense pas au groupe et certains au club pensent que, pour cette raison, il pourrait perdre le capitanat de l’équipe première. La décision finale appartiendra à Hansi Flick et aux leaders du vestiaire. Rien ne s’arrange entre l’Allemand et le FC Barcelone.