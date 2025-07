Le FC Barcelone a un plan pour régler le problème Marc-André ter Stegen

Tout semble aller pour le mieux au FC Barcelone ces dernières semaines, avec un climat plutôt serein et une direction sportive particulièrement active sur le marché des transferts. Le club blaugrana a frappé un grand coup en obtenant la signature de Marcus Rashford, une arrivée de prestige qui dynamise l’attaque catalane et marque une volonté claire de renforcer l’effectif. Il s’agit là de la troisième recrue estivale, après les arrivées de la pépite Roony Bardghji mais surtout du gardien Joan García, en provenance de l’Espanyol. Toutefois, cette dernière opération a eu un effet domino inattendu : elle a ravivé certaines tensions internes, notamment du côté de Marc-André ter Stegen. Éloigné des terrains depuis son opération et en pleine convalescence, l’Allemand aurait mal vécu cette arrivée perçue comme une possible remise en question de son statut. La perte potentielle du brassard de capitaine et une relégation symbolique au rôle de second gardien alimenteraient une forme de frustration croissante chez l’international allemand. La direction catalane soupçonnerait même Marc-André ter Stegen d’avoir exagéré la durée de son indisponibilité pour retarder son club de pouvoir inscrire Joan Garcia.

ELe FC Barcelone a déjà lancé les procédures nécessaires afin d’activer le mécanisme prévu par LaLiga pour les blessures de longue durée, dans le but de libérer une place dans l’effectif et de permettre à Marc-André ter Stegen de percevoir 80 % de son salaire via l’assurance. Comme le rapporte le quotidien AS, un rapport préliminaire a été rédigé immédiatement après l’opération du gardien allemand à Bordeaux par la spécialiste Amélie Leglise, qui y atteste une indisponibilité de quatre mois. Cette durée, supérieure au minimum requis de 4 mois, figure dans le dossier destiné à la commission médicale de LaLiga. Ce document, une fois validé, permettrait au Barça d’inscrire un remplaçant temporaire sans contrevenir aux règles salariales strictes imposées par le fair-play financier espagnol. En interne, certains évoquent même un malaise profond, nourri par la crainte d’un déclassement progressif, au moment même où le Barça entame un nouveau cycle avec ambition sur le mercato.

Le Barça va convoquer ses médecins !

Cependant, comme le souligne également AS, le dossier médical requis est particulièrement détaillé. Il ne s’agit pas seulement de produire un compte rendu opératoire : le FC Barcelone doit inclure l’ensemble des directives de convalescence, les examens médicaux d’imagerie (IRM, radiographies), ainsi que les enregistrements de l’intervention chirurgicale elle-même. Les antécédents médicaux du joueur en lien avec cette blessure, ainsi que les évaluations post-opératoires du chirurgien ayant réalisé l’opération, doivent aussi figurer dans le dossier. Il est important de noter que la communication personnelle de Ter Stegen, qui avait initialement annoncé une absence de trois mois sur ses réseaux sociaux, n’a aucune valeur juridique dans le cadre de cette procédure.

Le club catalan dispose officiellement de 30 jours pour remettre cette documentation à LaLiga, mais AS précise que le Barça souhaite finaliser et transmettre le tout d’ici la semaine prochaine. Une fois le dossier complet, c’est le Comité d’experts médicaux de LaLiga qui devra statuer. En principe, quatre médecins composent ce comité, mais comme l’indique le quotidien espagnol, le Dr Jordi Ardèvol, ancien responsable médical du Barça, ne prendra pas part à l’évaluation pour éviter tout conflit d’intérêts — une mesure déjà appliquée lors de l’affaire Andreas Christensen en 2023. Le verdict du comité déterminera si le club peut inscrire un remplaçant médicalement justifié pour la durée de l’indisponibilité du gardien allemand. Le bras de fer entre Marc-André ter Stegen et les Blaugrana est loin d’être fini.