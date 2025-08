Heung-min Son annonce son départ de Tottenham après 10 ans au club

C’est une page dorée de l’histoire de Tottenham qui se tournera dès cet été. Après avoir vu partir plusieurs figures majeures du club depuis cinq ans, à commencer par Christian Eriksen, Toby Alderweireld, Jan Vertonghen ou encore plus récemment Harry Kane et Hugo Lloris, les Spurs vont désormais voir leur légende sud-coréenne, Heung-min Son, plier bagage.

Seul rescapé du onze qui avait démarré la finale de Ligue des Champions perdue par Tottenham en 2019 contre Liverpool (0-2), l’ancien joueur d’Hambourg aura finalement dû attendre sa dixième saison pour enfin remporter un titre : la Ligue Europa (face à Manchester United en mai, 1-0). Une sorte d’«happy end» pour l’attaquant de 33 ans, qui a pris la décision de partir sur cette belle note. Cette nuit, le capitaine du club a officialisé la nouvelle en conférence de presse, déclarant qu’il partirait à un an de la fin de son contrat. Son entraîneur Thomas Frank a pris acte de cette décision, et annoncé dans la foulée que son joueur serait titulaire et capitaine face à Newcastle aujourd’hui à Séoul.

Dix saisons chez les Spurs

«Je suis arrivé dans le nord de Londres quand j’étais un enfant. Je ne parlais pas anglais. Je quitte ce club comme un jeune homme, a-t-il confié cette nuit dans son pays de naissance, la Corée du Sud, où Tottenham est actuellement en tournée. Merci à tous les supporters des Spurs qui m’ont donné tant d’amour. C’est la décision la plus difficile que j’ai prise dans ma carrière. La raison principale est que j’ai accompli tout ce que je pouvais à Tottenham. Je quitte ce club comme un homme vraiment fier. J’ai maintenant besoin d’un nouvel environnement pour relever un nouveau défi.» Il a également révélé que cette décision avait été acceptée par ses coéquipiers, malgré son statut de capitaine.

« Ils respectent ma décision. C’est difficile de l’annoncer à mes coéquipiers, parce que je passe probablement plus de temps avec eux qu’avec ma famille, sachant qu’on est ensemble 5 ou 6 heures par jour. Ils étaient déçus, mais aussi heureux pour moi. » Avec 173 buts marqués et 101 passes décisives délivrées en 454 apparitions, Son restera évidemment une figure contemporaine de Tottenham et de la Premier League. Selon The Athletic, des formations de Saudi Pro League tentent de recruter l’attaquant de 33 ans, tout comme Fenerbahçe. Mais c’est plutôt du côté du Los Angeles FC, où évolue Hugo Lloris, qu’il souhaiterait poser ses valises. Un dénouement est attendu rapidement et Tottenham facilitera son départ.