Tottenham : Heung-min Son a déjà 6 portes de sortie

Un coup de tonnerre. Hier, le Times a lâché une petite bombe en annonçant que Tottenham souhaite se séparer de son capitaine Heung-min Son. Star de l’équipe depuis le départ de son ami Harry Kane, le Sud-Coréen était l’un des derniers tauliers du vestiaire londonien. Mais petit à petit, un malaise s’est installé. Le départ d’Ange Postecoglou et l’arrivée de Thomas Frank, qui veut rajeunir son groupe, n’ont rien arrangé.

Les Spurs ont donc ouvert la porte au départ de Son. Mais le Times a précisé qu’il s’en ira seulement après la tournée estivale de l’écurie anglaise qui se déroulera chez lui, en Corée du Sud. Ensuite, il sera temps de trouver une porte de sortie qui convienne au joueur sous contrat jusqu’en 2026. Et il y a déjà des clubs qui sont disposés à l’accueillir.

Son a déjà des touches

Son expérience, mais aussi ses qualités, notamment face au but, plaisent beaucoup. Talksport et AS ont évoqué un intérêt d’Al Qadsiah en Arabie saoudite. Al-Alhi et Al-Nassr, le club de CR7, seraient aussi séduits. En Turquie, Fenerbahçe est aussi là. Selon FotoMaç, José Mourinho, qui a déjà dirigé le joueur; a demandé à ses dirigeants de se positionner pour recruter le footballeur de 32 ans.

Mais pour le moment, le prix demandé par les Spurs, à savoir 30 M€, a de quoi refroidir les Turcs. La Major League Soccer ainsi que l’Allemagne sont aussi des pays où il est courtisé selon Sport Donga. Le média sud-coréen ajoute que le joueur n’a pas encore reçu d’offre officielle pour le moment. Même son de cloche du côté de Sport Chosun, qui précise que le capitaine sud-coréen aura la main. Il décidera de rester ou de s’en aller. À l’heure actuelle, il privilégie la deuxième option, lui qui a 6 portes de sortie (3 en SPL, 1 en Turquie, la MLS et l’Allemagne).