Real Madrid : Dean Huijsen satisfait de ses débuts

Si l’affiche entre le Real Madrid et Al-Hilal n’avait rien de particulièrement attirant sur le papier, l’opposition entre cadors européens et saoudiens avait des allures de rentrées de classes. L’ancien club de Neymar vivait la première de Simone Inzaghi, tout fraîchement débarqué sur le banc de touche, tandis que les Merengues abordaient leur première rencontre sous les ordres de Xabi Alonso. Côté madrilène, il y’avait également du neuf au sein de l’effectif, avec deux petits nouveaux : Trent-Alexander Arnold et Dean Huijsen. Et malgré le match nul (1-1), le défenseur central était heureux de sa performance.

La suite après cette publicité

Titulaire pour sa première avec la Maison Blanche, l’ancien de Bournemouth a, à titre individuel, réalisé une belle partie. Le joueur de 20 ans a pu montrer sa patte, n’hésitant à gagner des mètres balle au pied et à distiller des passes vers l’avant très appuyées. Et l’intéressé était satisfait de sa prestation : « je pense que j’ai bien joué pour mes débuts. Je crois que nous avons été meilleurs et que nous aurions pu obtenir un meilleur résultat. Ça n’a pas été possible, et nous devons continuer à travailler. » Des sorties à réitérer, peut-être dès ce dimanche contre Pachuca, si son coach lui renouvelle sa confiance.