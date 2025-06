L’hospitalisation de Kylian Mbappé va coûter cher

On l’a appris cet après-midi. Forfait pour le premier match de poules hier contre Al-Hilal, Kylian Mbappé est souffrant au point d’avoir été hospitalisé en Floride. Il a de la fièvre depuis plusieurs. Celle-ci ne redescend pas, d’où l’inquiétude du staff médical qui n’a pas souhaité prendre le moindre risque. «Notre joueur Kylian Mbappé présente une gastro-entérite aiguë et a été hospitalisé pour effectuer différents tests et lui appliquer le traitement correspondant» indiquait le communiqué. Sa présence pour la seconde rencontre face à Pachuca est franchement compromise.

Il convient de rappeler qu’aux États-Unis, la sécurité sociale n’existe pas. Quand ils en ont les moyens, les citoyens américains doivent souscrire à des assurances privées, souvent très chères, pour se soigner. Le coût pour le Real Madrid ne sera pas un problème, d’autant que le club a pris les devants pour ce genre de situation. Une visite aux urgences aux États-Unis est en moyenne facturée 2 700 dollars soit environ 2 350 euros mais pour Mbappé, qui est donc hospitalisé dans une unité spécialisée précise Sport, l’addition devrait dépasser les 10 000 dollars (8 700 euros). Cela dépendra aussi du nombre de jours passés dans l’établissement de santé.

