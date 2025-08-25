PSG : Arnau Tenas a trouvé son futur club

Sous contrat jusqu’en juin 2026 avec le Paris Saint-Germain, Arnau Tenas, dans le viseur de Villarreal, devrait quitter la capitale française avant la fin du mercato estival. Avec les arrivées récentes de Lucas Chevalier et Renato Marin, sans oublier la présence de Matvey Safonov, le droitier d’1m85 ne devrait pas vraiment entrer dans les plans de Luis Enrique pour la saison 2025-2026. Une forte concurrence poussant l’intéressé à explorer d’autres défis pour son futur.

Dans cette optique et selon les dernières informations d’El Periódico Mediterráneo, que nous sommes en mesure de confirmer, le Paris Saint-Germain et Villarreal discutent actuellement pour trouver un terrain d’entente. Si aucun accord total n’a encore été trouvé, les négociations sont proches d’aboutir. Auteur de deux petits matches la saison passée (1 titularisation en Ligue 1 et une titularisation en Coupe de France), Arnau Tenas, un temps annoncé du côté du LOSC ou encore de Girona, se dirige finalement vers Villarreal.