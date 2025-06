Le Real Madrid annonce que Kylian Mbappé a été hospitalisé

Tout a commencé en début de semaine. Alors que les fans de football étaient impatients de voir comment aller jouer Kylian Mbappé sous Xabi Alonso lors du Mondial des Clubs, la presse espagnole annonçait que le Français était finalement incertain face à Al-Hilal pour le premier match de la saison. Fiévreux, le joueur n’avait pas participé à l’entrainement de ce lundi. De quoi susciter l’inquiétude du staff médical madrilène qui avait ensuite rassuré un peu. «Kylian allait un peu mieux ce matin, mais il valait mieux ne pas s’entraîner à cause de la chaleur. On verra comment il évolue», expliquait même Xabi Alonso dans la foulée.

Finalement, sans surprise et pour éviter de plus gros soucis, Kylian Mbappé avait été laissé au repos face à Al-Hilal (1-1 lors de ce match). Et Xabi Alonso semblait moins optimiste sur son sujet ce mercredi expliquant que sa fièvre n’avait pas diminué et qu’il était même incertain pour le deuxième match de poule face à Pachuca. Devant ces informations, la presse espagnole semblait de plus en plus inquiète et faisait des révélations sur l’état de santé du joueur.

Mbappé victime d’une gastro-entérite aiguë

Après un malaise à l’entraînement, l’ancien attaquant du PSG, touché par un virus, a été placé à l’isolement dans sa chambre avec une forte fièvre. Mais sa situation n’a pas évolué depuis et il est toujours très touché par ce même virus. Preuve de cette inquiétude naissante, ce jeudi, le Real Madrid a annoncé que Mbappé avait été hospitalisé. «Notre joueur Kylian Mbappé présente une gastro-entérite aiguë et a été hospitalisé pour effectuer différents tests et lui appliquer le traitement correspondant», explique le club madrilène.

Selon les informations de Marca, qui avait expliqué que le joueur n’avait même pas pu faire la photo officielle ni même acceuillir Florentino Perez, le Real Madrid a pris cette décision pour que Kylian Mbappé soit mieux surveillé et «qu’il subisse des examens médicaux et un traitement médical plus adapté.» Reste à savoir désormais l’évolution de son cas mais l’état de santé de Kylian Mbappé semble préoccuper du côté du Real Madrid. La formation madrilène espère qu’il sera présent pour le second match mais c’est une course contre-la-montre désormais. La priorité est ailleurs et on lui souhaite un prompt rétablissement !

