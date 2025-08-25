Udinese : Damián Pizarro arrive au Havre

Le Havre tient son nouvel attaquant. Défait lors des deux premières journées de Ligue 1, le club doyen continue de s’activer avant la fin du mercato estival. Dans cette optique, les dirigeants normands ont accéléré ces derniers jours pour enrôler un nouveau renfort offensif. Selon les dernières informations de Sky Italia, que nous sommes en mesure de confirmer, le HAC touche enfin au but.

La suite après cette publicité

En effet, les Ciel et Marine, qui doivent régler quelques détails, vont accueillir Damián Pizarro sous la forme d’un prêt sec. Sous contrat jusqu’en juin 2029 avec l’Udinese, l’attaquant chilien de 20 ans va ainsi venir renforcer l’attaque havraise. Droitier d’1m87, le joueur formé à Colo-Colo a disputé 7 rencontres la saison dernière pour une petite passe décisive.