Serie A : l’Udinese et le Hellas Vérone se neutralisent

Poursuite de la 1ère journée de Serie A ce lundi. Orphelin de Florian Thauvin, l’Udinese recevait le Hellas Vérone. Une rencontre importante pour les joueurs du Frioul. Finalement, après avoir ouvert le score en seconde période grâce au défenseur Thomas Kristensen, les locaux n’ont pas su conserver cet avantage au score par la suite.

En effet, sur un corner bien tiré, Suat Serdar a profité d’une remise de la tête pour égaliser à bout portant (1-1, 73e). Un nul frustrant pour les deux équipes qui lancent leur saison au ralenti.