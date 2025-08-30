MU : Matheus Cunha sort sur blessure contre Burnley

C’est la catastrophe à Manchester. Nouvelle mauvaise nouvelle pour Man United ce samedi à Old Trafford : Matheus Cunha, fraîchement arrivé cet été en provenance des Wolves, a dû quitter ses partenaires sur blessure face à Burnley dès la 31e minute. L’attaquant brésilien a été remplacé par Joshua Zirkzee, malgré la présence de Benjamin Šeško sur le banc. Le club devra attendre les examens pour connaître l’étendue de sa blessure.

Cette sortie s’ajoute à une période déjà cauchemardesque pour les Diables Rouges : après une élimination surprise en Carabao Cup contre une équipe de D4 anglaise et un nul et une défaite lors des deux premiers matchs de Premier League, Manchester United doit désormais gérer l’absence potentielle de son nouvel atout offensif, fragilisant encore un secteur déjà en difficulté.