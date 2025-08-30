Menu Rechercher
Naples : tout est bouclé pour Rasmus Højlund

Par Maxime Barbaud
Rasmus Hojlund avec Manchester United @Maxppp

Le mouvement de Rasmus Højlund à Naples devrait être officialisé dans les prochaines heures. D’après les presses anglaises et italiennes, tout est bouclé entre les Partenopei et Manchester United. L’attaquant est attendu d’ici demain dans le sud du pays.

Le Danois de 22 ans va faire l’objet d’un prêt de 6 M€, assorti à une option d’achat obligatoire en fonction des conditions remplies de 44 M€. Højlund avait débarqué du côté d’Old Trafford pour 73 M€ en provenance de l’Atalanta il y a deux ans.

