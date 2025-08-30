Menu Rechercher
Chelsea : Liam Delap absent 6 à 8 semaines

Chelsea 2-0 Fulham

Chelsea s’est imposé ce samedi en Premier League contre Fulham, mais a perdu, sur blessure, l’une de ses recrues phares. Face à Fulham (2-0), les Blues se sont appuyés sur des coups de pied arrêtés pour s’imposer grâce à Joao Pedro et Enzo Fernandez. Mais dès la 15e minute, Liam Delap, titularisé en pointe, a dû quitter ses partenaires, touché à la cuisse après une course en profondeur. En l’absence d’un autre numéro 9 de métier sur le banc, c’est le jeune Tyrique George qui a pris le relais, contraignant Enzo Maresca à modifier son animation offensive.

L’entraîneur italien a confirmé la mauvaise nouvelle après la rencontre : « Liam Delap devrait être absent entre 6 et 8 semaines en raison de ce type de blessure », a-t-il expliqué à TNT Sports. Arrivé cet été en provenance d’Ipswich, l’attaquant anglais de 22 ans manquera donc une partie importante du début de saison, alors même qu’il devait incarner une nouvelle solution à la pointe de l’attaque londonienne.

