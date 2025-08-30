PL : Chelsea laborieux mais vainqueur de Fulham

Chelsea lançait cette 3e journée de Premier League avec la réception de Fulham. Malédiction du match de 13h30 ou pas, le vainqueur du Mondial des Clubs a très longtemps balbutié son football face à une équipe qui jouait crânement sa chance. Josh King pensait même ouvrir le score au terme d’un contre éclair, refusé par l’arbitre après vidéo. Cette décision, tout aussi logique que sévère, a eu le don de faire sortir Marco Silva et ses Cottagers de leur match.

La suite après cette publicité

Sans Cole Palmer, blessé, mais avec un quatuor d’attaque emmené par Estevao, Joao Pedro, Neto et Delap, lequel touché à la cuisse a rapidement cédé sa place au jeune George, Chelsea a fait la différence sur coups de pied arrêtés. D’abord sur une belle tête de Joao Pedro avant la pause après un corner de Fernandez (1-0, 45e+9). Juste après la pause, c’est un penalty transformé par le capitaine argentin champion du monde (2-0, 56e) qui a permis aux Blues de battre leur voisin, sous l’œil de la future recrue Alejandro Garnacho. Ils prennent la tête de la Premier League en attendant les autres matchs du week-end.