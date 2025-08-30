Menu Rechercher
Alejandro Garnacho est à Stamford Bridge

Par Maxime Barbaud
1 min.
Garnacho refuse le Bayern et force son départ vers Chelsea @Maxppp

Le transfert d’Alejandro Garnacho à Chelsea n’est pas encore officialisé mais l’Argentin est déjà sur place. Il assiste depuis la tribune de Stamford Bridge à la rencontre entre les Blues et Fulmham (coup d’envoi à 13h30).

Football on TNT Sports
Alejandro Garnacho is at Stamford Bridge ahead of his pending move to Chelsea 👀

📺 @tntsports & @discoveryplusUK
Il doit faire l’objet d’un transfert dans les prochaines heures depuis Manchester United, où Ruben Amorim ne comptait plus sur lui depuis la fin de saison dernière. Les pensionnaires d’Old Trafford toucheront 46 M€ (40 M£), plus 10% sur une potentielle revente.

Pub. le - MAJ le
Premier League
Man United
Chelsea
Alejandro Garnacho

