Alejandro Garnacho est à Stamford Bridge

Le transfert d’Alejandro Garnacho à Chelsea n’est pas encore officialisé mais l’Argentin est déjà sur place. Il assiste depuis la tribune de Stamford Bridge à la rencontre entre les Blues et Fulmham (coup d’envoi à 13h30).

Il doit faire l’objet d’un transfert dans les prochaines heures depuis Manchester United, où Ruben Amorim ne comptait plus sur lui depuis la fin de saison dernière. Les pensionnaires d’Old Trafford toucheront 46 M€ (40 M£), plus 10% sur une potentielle revente.