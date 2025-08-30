Menu Rechercher
Chelsea : Liam Delap sort sur blessure

Ce samedi, Chelsea recevait Fulham pour le compte de la 3e journée de Premier League. Une rencontre importante pour les Blues qui souhaitent enchaîner avec une deuxième victoire après leur succès large face à West Ham la semaine dernière (1-5). Pour y parvenir, Enzo Maresca a décidé d’aligner Liam Delap sur le front de l’attaque.

Finalement, l’attaquant anglais n’a pas pu faire ses preuves. Recruté pour 36 millions d’euros cet été, l’ancien d’Ipswich est sorti sur blessure au bout de 15 minutes de jeu. Un terrible coup dur pour l’attaquant de 22 ans, remplacé par Tyrique George, et pour l’entraîneur londonien qui doit déjà composer avec la blessure de Cole Palmer dans son secteur offensif.

