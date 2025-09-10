La terrible hécatombe qui plombe déjà Manchester City

Le virus FIFA a fait des victimes. Ousmane Dembélé et Désiré Doué sont revenus blessés de la sélection tricolore. Ce qui n’a pas fait plaisir au Paris Saint-Germain, qui est monté au créneau pour faire part de son mécontentement auprès de la FFF. Comme les champions d’Europe, Manchester City n’a pas été épargné. En effet, Omar Marmoush a été touché au genou droit lors de la rencontre opposant l’Egypte au Burkina Faso. Il a été la cible d’un tacle rugueux de Mohamed Zougrana à la 4e minute de jeu. Ce mercredi matin, des images du joueur de City avec des béquilles ont fuité.

La fédération égyptienne de football a évoqué une « contusion ligamentaire du genou ». Marmoush a passé des examens qui ont confirmé qu’il est bien touché au genou et qu’il manquera le derby face à MU comme l’a indiqué City, qui a précisé qu’il va revenir à Manchester pour passer des tests plus approfondis et débuter sa rééducation. Une nouvelle tuile pour les Skyblues qui ont déjà une infirmerie pleine. Convoqué avec l’équipe de France, Rayan Cherki n’a pas pu honorer ce rendez-vous international en raison d’une déchirure du quadriceps. Un pépin qui va l’éloigner des terrains durant deux mois. Ce qui n’est pas l’idéal pour le Français qui commençait seulement à prendre ses marques chez les Mancuniens.

L’infirmerie de City affiche complet

Comme lui, l’ancien joueur du RC Lens, Abdukodir Khuzanov n’a pas pu rejoindre la sélection ouzbèke en raison d’une blessure au mollet pour laquelle il va manquer 2 semaines de compétition rappelle le Manchester Evening News. Vendredi dernier, John Stones a également dû abandonner l’Angleterre après une légère blessure musculaire comme l’avait expliqué Thomas Tuchel. Rico Lewis et Nico O’Reilly se sont tous deux retirés de l’équipe d’Angleterre des moins de 21 ans a précisé le MEN. Idem pour Rayan Aït-Nouri, qui n’a pas pu rejoindre l’Algérie en raison de sa blessure à la cheville gauche.

Savinho, blessé durant la pré-saison, Phil Foden, Oscar Bobb, Josko Gvardiol, Marcus Bettinelli ou encore Mateo Kovacic sont aussi sur le flanc. Concernant le Croate, il a été opéré en raison de sa blessure au tendon d’Achille. Un retour est espéré à la mi-octobre. D’autres pourraient retrouver les terrains potentiellement ce week-end. Pep Guardiola en dira plus lors de sa conférence de presse vendredi, avant le derby face à Manchester United en Premier League. Entre le championnat et la reprise de la Ligue des Champions, le coach espagnol fait face à de gros problèmes avec 12 joueurs touchés à différents degrés. Il pourra toutefois compter sur Erling Haaland. Malgré un petit bobo et trois points de suture après s’être pris la porte du bus de son équipe, le buteur a claqué 5 buts avec la Norvège hier.