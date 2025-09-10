OM : les mots forts de Steve Mandanda sur Marcelo Bielsa

Après plus de 20 années de service au niveau professionnel, Steve Mandanda a fait le choix de dire stop. Le champion du monde 2018 a officialisé ce mercredi la fin de sa carrière dans un entretien accordé au journal L’Équipe. L’occasion de passer en revue les moments forts de ses treize années à Marseille, et notamment la période passée sous les ordres de Marcelo Bielsa, qui aura compté dans sa carrière.

«Avec quel coach je me suis le mieux senti ? Avec Bielsa, je me suis régalé. Le gardien était vachement sollicité, on devait ressortir au pied, retrace Mandanda. Ce qui est paradoxal, c’est que j’ai commis quelques erreurs au pied, ce qui a pu faire penser que j’étais fébrile dans ce domaine. Mais le risque était assumé. Il me disait que si je faisais une erreur, je devais recommencer encore et encore, que l’erreur était pour lui.»