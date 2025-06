Real Madrid : Trent-Alexander Arnold tiraillé après sa première

Lancé dans le grand bain avec le maillot du Real Madrid, Trent-Alexander Arnold espérait probablement mieux. Arrivé dans la capitale espagnole à l’issue de son contrat avec Liverpool, le joueur de 26 ans a même vu la Maison Blanche débourser 10 millions d’euros pour pouvoir l’emmener aux États-Unis et disputer la Coupe du Monde des Clubs. Aligné d’entrée dans le couloir droit de la défense par Xabi Alonso contre Al-Hilal ce mercredi (1-1), l’international anglais (34 sélections, 4 buts), n’a pas vraiment convaincu. Remplacé par Lucas Vazquez à la 65e minute, il a assisté depuis le banc de touche à une seconde période durant laquelle ses partenaires n’ont jamais réussi à faire sauter le verrou saoudien. Après cette première mi-figue mi-raisin, l’intéressé était partagé entre fierté et déception.

C’est à l’issue du match que le latéral droit a pu livrer ses impressions, semblant déjà tourné vers le prochain match : « c’était un moment de grande fierté pour moi. Je suis très heureux d’avoir fait mes débuts. C’est quelque chose dont la plupart des joueurs, si ce n’est tous, rêvent dans leur vie. Je suis incroyablement fier de cette réussite, mais il y a bien sûr une certaine déception (par rapport au résultat), compte tenu de la mentalité propre au joueur madrilène. On veut et on s’attend à gagner tous les matches, mais bien sûr, avec un nouvel entraîneur, de nouveaux joueurs et de nouvelles idées, il y a des choses positives à retenir, surtout en deuxième mi-temps, et les bases ont été posées pour aller gagner le prochain match ». C’est à présent avec les Mexicains de Pachuca que les Merengues croiseront le fer, ce dimanche (21h).