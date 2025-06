Real Madrid : Kylian Mbappé est sorti de l’hôpital

Forfait hier pour le premier match du Real Madrid en Coupe du Monde des Clubs (nul 1-1 contre Al-Ahli), Kylian Mbappé souffre d’une fièvre et a fini par être hospitalisé, victime d’une gastro-entérite. Les Merengues s’inquiétaient surtout de ne pas voir la fièvre redescendre et ont préféré ne pas prendre de risque.

Ce soir, le club espagnol affirme que l’attaquant est sorti et va mieux. «Notre joueur Kylian Mbappé est sorti de l’hôpital cet après-midi et est revenu au camp d’entraînement du Real Madrid. Mbappé continuera de recevoir un traitement médical spécifique et reprendra progressivement une activité au sein de l’équipe.» Sa participation pour le 2e match de poules contre Pachuca est fortement compromise.