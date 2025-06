La presse madrilène met en garde le Real Madrid, Arsenal s’attaque à Rodrygo

Le Real Madrid mis en garde par la presse espagnole

Après des débuts timides dans la Coupe du monde des clubs et un match nul contre Al-Hilal, le Real Madrid est dos au mur avant le match de ce soir contre Pachuca. Il faut jouer et marquer pour la presse espagnole, et tout ça toujours sans Kylian Mbappé, toujours absent suite à sa gastro-entérite. Le retour de l’international français est prévu pour le match contre Salzbourg, mais rien n’est moins sûr. Les Merengues pourront cependant compter sur Gonzalo Garcia, jeune buteur lors du match contre l’équipe saoudienne pour dynamiser une attaque bien terne avec Vinicius et Bellingham, toujours en méforme.

Arsenal s’attaque à Rodrygo

Et si l’attaque du Real ne va pas bien, elle pourrait perdre en plus de ça Rodrygo, qui fait toujours l’objet d’une cour intense de la part d’Arsenal. Les Gunners voient leur cible Nico Williams filer vers Barcelone, alors le club de Londres se tourne en priorité vers l’ailier brésilien de 24 ans. Seul problème pour eux, le prix demandé par le Real Madrid, autour des 90 millions d’euros, un montant très important pour un joueur en fin de contrat en 2026. Cela déréglerait un peu les finances d’Arsenal, surtout au niveau de la masse salariale et du fair-play financier. Affaire à suivre…

Ousmane Dembélé de retour !

Bonne nouvelle pour le Paris Saint-Germain, le retour d’Ousmane Dembélé se précise. L’ailier international français n’avait plus joué depuis la demi-finale de la Ligue des Nations face à l’Espagne et a repris l’entrainement ce samedi en réalisant une séance complète. Un retour important puisque l’attaque du PSG a été moins performante pour son entrée dans la compétition, comme l’illustre la pauvre performance et la défaite face à Botafogo. Mais même s’il est de retour le PSG ne veut prendre aucun risque, et il y a des chances pour qu’on voie Ousmane Dembélé sur le banc au coup d’envoi du match face à Seattle.