Le Real Madrid pourrait conclure une recrue surprenante à 10 M€

Le Real Madrid a frappé fort cet été. Xabi Alonso peut déjà s’appuyer sur Dean Huijsen et Trent Alexander-Arnold, présents aux Etats-Unis pour la Coupe du Monde des Clubs 2025, et tous deux ont déjà fait leur début face à Al-Hilal. Franco Mastantuono lui débarquera à la mi-août pour la reprise de la Liga, alors que les Merengues espèrent aussi enrôler Alvaro Carreras, le latéral gauche de Benfica.

La suite après cette publicité

Un mercato particulièrement axé sur la jeunesse, et qui s’inscrit dans cette volonté du Real Madrid d’anticiper et de s’offrir les meilleurs jeunes de la planète avant qu’ils n’explosent ailleurs et deviennent inaccessibles. Le but est qu’ils explosent du côté de Madrid et s’affirment comme des éléments majeurs de l’équipe première, ou de pouvoir les revendre sur le moyen-long terme. Et le club de la capitale espagnole pourrait avoir trouvé une nouvelle pépite qui s’inscrit à merveille dans cette politique de recrutement.

Un joueur avec 6 matchs en D2

Selon divers médias comme la Cadena SER, le Real Madrid veut recruter Oscar Naasei Oppong, défenseur central ghanéen de 20 ans qui évolue à Granada en deuxième division (6 matchs en D2 cette saison) après avoir été promu de son équipe B en fin de saison. Une première offre a été faite pour le joueur formé à Emmanuel City dans son pays d’origine, mais elle a été repoussée par le club andalou.

La suite après cette publicité

Du côté de Granada, on ne souhaite pas négocier et on exige aux Merengues ainsi qu’à tous les clubs intéressés le versement de sa clause libératoire, qui s’élève à 10 millions d’euros. Considéré comme un des plus gros espoirs évoluant en Espagne à son poste, le joueur devrait a priori, dans le cas où il signe à Madrid, d’abord jouer avec le Real Madrid Castilla et participer à des entraînements avec les A. Affaire à suivre…

Suivez le match Real Madrid - Pachuca sur DAZN.